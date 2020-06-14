До 4402 увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса в Казахстане

За последние сутки зарегистрированы 620 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции.

За 13 июня 2020 года зарегистрированы 620 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, сообщает zakon.kz.

город Нур-Султан - 520 (+71)

город Алматы - 722 (+107)

город Шымкент - 492 (+61)

Акмолинская область - 51 (+7)

Актюбинская область - 115 (+31)

Алматинская область - 274 (+28)

Атырауская область - 431 (+52)

Восточно-Казахстанская область - 167 (+19)

Жамбылская область - 59 (+13)

Западно-Казахстанская область - 270 (+8)

Карагандинская область - 711 (+155)

Костанайская область - 46 (+15)

Кызылординская область - 100 (+8)

Мангистауская область - 166 (+11)

Павлодарская область - 46 (+5)

Северо-Казахстанская область - 117 (+10)

Туркестанская область - 115 (+19)

Итого бессимптомных в Казахстане - 4402.

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