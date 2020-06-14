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В Атланте начались протесты из-за нового инцидента с темнокожим: полиция применила слезоточивый газ

Протесты начались после того, как темнокожий местный житель Рейшард Брукс был ранен при задержании и умер в больнице.

Фото : kor.ill14 июня 2020, 09:09

Сотрудники правоохранительных органов в американском городе Атланта (штат Джорджия) в субботу применили слезоточивый газ во время протестов, начавшихся в свете того, что темнокожий местный житель Рейшард Брукс был ранен при задержании и умер в больнице, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил телеканал CNN, несколько десятков человек, которые участвовали в демонстрации, попытались перекрыть автомагистраль, соединяющую Джорджию с соседними штатами. Они также разбили стекла в ресторане быстрого питания, рядом с которым стражи порядка ранили Брукса. Полиция применила слезоточивый газ при попытке разогнать протестующих.

По данным властей штата, в пятницу вечером стражи порядка попытались задержать Брукса, который находился в автомобиле в нетрезвом виде. Афроамериканец оказал сопротивление. Полицейские попытались применить электрошокер, однако Бруксу удалось отнять его. Убегая, он, предположительно, попытался применить электрошокер против стражей порядка.

После этого один из полицейских выстрелил в афроамериканца несколько раз. Брукс был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь. В свете произошедшего начальник полиции города ушел в отставку.


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