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Семья снежных барсов попала в фотоловушку в горах близ Алматы

Кошки выглядят хорошо, шкура здоровая, сами не худые, отметили в АО НК "Kazakh Tourism" .

Фото : pixabay14 июня 2020, 10:35

В горах близ Алматы в фотоловушку попала самка снежного барса со своим выводком, сообщает zakon.kz.

Видео опубликовал на своей странице в Instagram председатель правления АО НК "Kazakh Tourism" Ержан Еркинбаев.

Очередное видео с наших камер! Дана все еще нянькается со своими детьми, хотя они уже больше ее самой! Пора уже самим добывать еду! Кошки хорошо выглядят, шкура здоровая, сами не худые, это хорошо, – написал Ержан Еркинбаев.


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