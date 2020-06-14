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Филиалы Совета биев созданы в Мангистауской области

"Совет биев" будут помогать жителям региона решать спорные моменты.

Фото : Тumba.kz14 июня 2020, 11:52

В Жанаозене и Мунайлинском районе созданы филиалы общественного объединения "Совет биев", которые будут помогать жителям региона решать спорные моменты, сообщает zakon.kz со ссылкой на Тumba.kz.

В Актау Совет биев был создан в апреле 2019 года, за год с лишним работы он показал свою эффективность, считает председатель Мангистауского областного суда Ержан Даулиев. Совещание по данному поводу он провел в онлайн режиме.

Деятельность Совета биев Мангистауской области, как показывает практика, способствует разрешению споров между гражданами путем примирения. В состав Совета избраны мудрые, образованные, уважаемые ветераны-аксакалы, они, используя исторические традиции биев, нацелены на примирение конфликтующих сторон, - отметил председатель областного суда Ержан Даулиев.

Учитывая положительный опыт работы Совета биев, было решено открыть его филиалы в двух населенных пунктах региона. Теперь у жанаозенцев и мунайлинцев не будет необходимости за разрешением конфликтов ехать в областной центр.

Председатель областного суда также подчеркнул, что в регионе работают центр примирения, медиативные центры в университете, в Доме профсоюзов, есть сектор медиации в региональном отделении НПП "Атамекен".

Однако это, по – прежнему, не снижает уровень спорных ситуаций в обществе. Кроме того, в настоящее время в связи с введением карантина из-за пандемии коронавируса в стране значительно увеличилось количество споров семейно-правовых, трудовых и споров между предпринимателями. Поэтому филиалы в Мунайлинском районе и Жанаозене могут внести существенный вклад в снижении споров в обществе, - заключил Ержан Даулиев.


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