Вирусолог дал совет по подготовке организма ко второй волне коронавируса

По его мнению, простым людям не следует слишком сильно волноваться.

Подготовка ко второй волне коронавирусной инфекции заключается в ведении здорового образа жизни, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Советы тут простые: это здоровый образ жизни, кто способен, должен его вести, остальным надо учиться, чтобы здоровье было укреплено, - отметил специалист.

Эксперт уверен, что те, кто еще не начал следить за своим здоровьем, должен начать его укреплять, чтобы в случае заражения легче перенести инфекцию. По его словам, заболевание у здоровых людей зачастую проходит в легких или средних формах.

Альтштейн считает, что во время проявления второй волны пандемии основную нагрузку понесет медицина страны, тогда как простым людям не следует слишком сильно волноваться.

Люди должны просто жить, быть здоровыми, не слишком уж волноваться, выполнять свои нормальные обязанности, - заключил вирусолог.

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