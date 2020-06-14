Улица Конституции частично перекрыта до 15 июня в Нур-Султане

Автомобилистам рекомендовано планировать маршрут заранее.

В связи с частичным перекрытием улицы, автомобилистам рекомендовано планировать маршрут заранее, сообщает zakon.kz.

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся дорожно-строительные работы по улице Конституции на участке от улицы Карталы до улицы Есенберлина, - сообщили в городском управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В этой связи с 13 по 15 июня планируется частичное перекрытие движения на данном участке.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города, – говорится в сообщении на официальном сайте акимата Нур-Султана.

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