Улица Конституции частично перекрыта до 15 июня в Нур-Султане
Автомобилистам рекомендовано планировать маршрут заранее.
Фото : Акимат Нур-Султана14 июня 2020, 12:33
В связи с частичным перекрытием улицы, автомобилистам рекомендовано планировать маршрут заранее, сообщает zakon.kz.
В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся дорожно-строительные работы по улице Конституции на участке от улицы Карталы до улицы Есенберлина, - сообщили в городском управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В этой связи с 13 по 15 июня планируется частичное перекрытие движения на данном участке.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города, – говорится в сообщении на официальном сайте акимата Нур-Султана.
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