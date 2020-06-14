56 случаев заражения КВИ зарегистрированы в Карагандинской области

На сегодняшний день в области выявлены 1475 случая заражения короновирусной инфекцией.

По состоянию на 13.06.2020 в Карагандинской области зарегистрированы 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

По результатам проведенных ПЦР диагностических исследований контактных лиц и скрининговом обследовании диагноз COVID-19 подтвердился у 56 человек.

28 выявленных больных проживают в Караганде, Темиртау - 3, Сарани - 4, Шахтинске - 6, Балхаше - 2, Сатпаеве - 2, Абайском районе - 6, Жанааркинском районе - 4, Шетском районе 1.

Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное, проводится лечение соответственно утвержденному протоколу.

В очагах проведены дезинфекционные мероприятия.

На сегодняшний день в области выявлены 1475 случая заражения короновирусной инфекцией, из них 7 - с летальным исходом. Выздоровавших 644 человек.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!