Еще 58 человек излечились от КВИ в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 9 114 человек от COVID-19.

В Казахстане 58 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Шымкент - 5,

в Карагандинской области - 15,

в Атырауской области - 29,

в Мангыстауской области - 9.

Всего в стране выздоровели – 9 114 человек от COVID-19.

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