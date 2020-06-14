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Еще 58 человек излечились от КВИ в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 9 114 человек от COVID-19.

Фото : zakon.kz.14 июня 2020, 13:51

В Казахстане 58 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Шымкент - 5,
в Карагандинской области - 15,
в Атырауской области - 29,
в Мангыстауской области - 9.

Всего в стране выздоровели – 9 114 человек от COVID-19.


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