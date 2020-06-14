Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Вооруженное нападение на магазин попало на видео в ВКО

Подозреваемый задержан.

Фото : zakon.kz.14 июня 2020, 14:04

В Усть-Каменогорске вооруженное нападение на магазин попало на камеру видеонаблюдения, сообщает zakon.kz.

13 июня около 18.20 часов на один из магазинов, расположенный по Бульвару Гагарина было совершено нападение неизвестным лицом, с предметом похожим на огнестрельное оружие (обрез). В результате чего были похищены денежные средства.

По данному факту оперативно приняты меры. Сотрудниками криминальной полиции был задержан житель областного центра 1983 года рождения. На данный момент начато досудебное производство по статье 192 «Разбой» УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, – сообщил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты