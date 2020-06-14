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На заводе Honda в Японии произошел взрыв

Пострадали два человека.

Фото : ТАСС14 июня 2020, 14:31

Взрыв произошел в воскресенье на заводе автоконцерна Honda в японской префектуре Миэ, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило агентство Кyodo.

Отмечается, что инцидент произошел на предприятии, расположенном в городе Судзука.

По поступающей информации, взрыв произошел в районе трансформаторного щита, в результате инцидента пострадали по крайней мере два работника завода. Они были госпитализированы с ожогами верхней части тела и лица. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.


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