На заводе Honda в Японии произошел взрыв
Пострадали два человека.
Фото : ТАСС14 июня 2020, 14:31
Взрыв произошел в воскресенье на заводе автоконцерна Honda в японской префектуре Миэ, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщило агентство Кyodo.
Отмечается, что инцидент произошел на предприятии, расположенном в городе Судзука.
По поступающей информации, взрыв произошел в районе трансформаторного щита, в результате инцидента пострадали по крайней мере два работника завода. Они были госпитализированы с ожогами верхней части тела и лица. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.
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