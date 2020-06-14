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Путин впервые прокомментировал беспорядки в США

Массовые беспорядки начались в десятках городов США после смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста.

Фото : lenta14 июня 2020, 15:25

Президент России Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в США, которые начались после гибели темнокожего задержанного от рук белого полицейского, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Его слова приводятся в анонсе передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Путина удивила реакция губернаторов некоторых штатов на распоряжения Дональда Трампа.

"Президент говорит, что надо сделать так-то и так-то", а на местах губернаторы отвечают: "Да пошел ты подальше"", - сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, однако ошибочно заявлять о причастности к ним российской стороны.

Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас, - подчеркнул Песков.

Массовые беспорядки начались в десятках городов США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола, в частности, проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте.


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