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В Канаде произошел разлив нефти

Работа трубопровода Trans Mountain была приостановлена из-за инцидента. Угрозы для людей нет, заверили в компании.

Фото : transmountain.com14 июня 2020, 16:24

В канадском Абботсфорде (провинция Британская Колумбия) трубопровод Trans Mountain временно прекратил работу из-за разлива нефти, передает zakon.kz со ссылкой на сайт компании.

Информация об инциденте поступила утром 13 июня. Нефтепровод немедленно закрыли и направили рабочих для расследования.

К настоящему времени разлив удалось локализовать, ведутся очистительные работы.

Подчеркивается, что инцидент не несет угрозы для живущих поблизости людей.

По трубопроводу Trans Mountain нефтепродукты поступают из провинции Альберта в Британскую Колумбию.


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