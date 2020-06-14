В Канаде произошел разлив нефти
Работа трубопровода Trans Mountain была приостановлена из-за инцидента. Угрозы для людей нет, заверили в компании.
Фото : transmountain.com14 июня 2020, 16:24
В канадском Абботсфорде (провинция Британская Колумбия) трубопровод Trans Mountain временно прекратил работу из-за разлива нефти, передает zakon.kz со ссылкой на сайт компании.
Информация об инциденте поступила утром 13 июня. Нефтепровод немедленно закрыли и направили рабочих для расследования.
К настоящему времени разлив удалось локализовать, ведутся очистительные работы.
Подчеркивается, что инцидент не несет угрозы для живущих поблизости людей.
По трубопроводу Trans Mountain нефтепродукты поступают из провинции Альберта в Британскую Колумбию.
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