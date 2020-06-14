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В Гонконге произошла авария на химпредприятии

Инцидент произошел на государственном предприятии, которое может перерабатывать до 100 тысяч тонн химических отходов в год.

Фото : South China Morning Post14 июня 2020, 16:44

В Гонконге не менее 10 человек получили ранения в результате частичного обрушения конструкций на предприятии по переработке химических отходов, передает zakon.kz со ссылкой на South China Morning Post.

Инцидент произошел на государственном предприятии, которое действует с 1993 года на острове Цинъи и может перерабатывать до 100 тысяч тонн химических отходов в год.

Известно, что состояние двух пострадавших расценивается врачами как критическое.

На месте аварии работают спасательные службы. Они освободили четырех человек, которые оставались под завалами. Проводится оценка ущерба и угрозы экологической безопасности объекта.


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