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В пяти регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют жару и ветер.

Фото : Pixabay14 июня 2020, 18:28

РГП "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Костанайской, Кызылординской, Актюбинской, Мангистауской и Карагандинской областях, передает zakon.kz.

В Мангистауской и Кызылординской областях ожидается пыльная буря, в Костанайской – гроза, в Актюбинской – ветер, в Карагандинской – гроза и град.


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