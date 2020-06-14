В пяти регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют жару и ветер.

РГП "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Костанайской, Кызылординской, Актюбинской, Мангистауской и Карагандинской областях, передает zakon.kz.

В Мангистауской и Кызылординской областях ожидается пыльная буря, в Костанайской – гроза, в Актюбинской – ветер, в Карагандинской – гроза и град.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!