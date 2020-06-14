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Израиль будет строить "город Трампа" на Голанских высотах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал введение санкций США против Международного уголовного суда в Гааге.

Фото : EPA/UPG14 июня 2020, 18:58

Израильское правительство переходит к практическим шагам по строительству нового города на Голанских высотах, поселение будет названо в честь президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Нетаньяху поприветствовал введение санкций США против Международного уголовного суда в Гааге.

Трибунал выдвигает абсурдные обвинения против государства Израиль, в том числе скандальное утверждение о том, что существование евреев в центре нашей родины представляет собой военное преступление. Это противоречит здравому смыслу, это противоречит международному праву и противоречит справедливости, - заявил премьер.

Он также добавил, что Израиль начинает строительство города на Голанских высотах.

Сегодня мы начнем с практических шагов по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом, - сказал премьер-министр.

Голанские высоты – спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой контролировалась Израилем, а восточная часть Сирией. Обе страны считают Голанские высоты частью своей территории.


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