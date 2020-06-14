Алматинские пожарные предотвратили взрыв

Вплотную к горящим строениям, располагался газовый распределительный пункт, который мог взорваться.

Пожарные за полчаса локализовали пожар Турксибском районе и предотвратили взрыв, передает zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы ДЧС Алматы, 14 июня 2020г.в 17:16 на пульт "101" поступило сообщение о пожаре от хозяина частного жилого дома по пр.Суюнбая 152а, в Турксибском районе.

По прибытию первых пожарных расчетов с СПЧ № 4 (Суюнбая 247) за четыре минуты, обстановка складывалась следующая - открытым пламенем горела кровля двух домов с переходом на кровлю кафе. Силы и средства наращивались уже по повышенному рангу вызова. Быстрому распространению пожара способствовала деревянная обрешетка кровель, пламя могло перейти на примыкающие строения. Тушение пожара осложнялось отсутствием противопожарных разрывов среди целого «квартала» примыкающих друг к другу построек.

Вплотную к горящим строениям, располагался газовый распределительный пункт, который мог взорваться. На месте незамедлительно развернут штаб, два участка тушения пожара - на тушение и защиту близлежащих строений. Прибыли аварийные службы электросети и газа обесточили объекты. Обеспечена бесперебойная подача воды, подано 6 пожарных стволов, автоцистерны установлены на пожарные гидранты.

Сотрудниками УП Турксибского района оцеплен периметр пожара, обеспечен правопорядок. Принятыми мерами пожар локализован за 29 минут с момента прибытия пожарных, в 18.06. ликвидирован полностью на пл. 250кв.м. С места пожара эвакуировано 3 газовых баллона объемом 150 л. и недопущен переход огня на примыкающие дома с северной стороны. В тушении пожара задействовано 22 чел.л.с, 8 ед.техники. Жертв и пострадавших нет.

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