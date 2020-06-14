Открытие кинотеатров и детсадов в Нур-Султане переносится

В случае непосещения дошкольной организации место за ребенком сохраняется.

Кинотеатры, игровые центры и детсады не будут открыты с 15 июня в Нур-Султане, передает zakon.kz.

По сообщению акимата столицы, открытие переносится в связи с риском заражения коронавирусом.

Детские сады продолжат свою деятельность в дежурных группах - не более 15 детей в одной группе. В первую очередь детсады функционируют для работающих родителей, у которых нет возможности оставлять ребенка дома, - говорится в сообщении градоуправления.

В случае непосещения дошкольной организации место за ребенком сохраняется. Прием детей осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья ребенка от участкового педиатра.

При приеме ребенка в детсад воспитатель проводит утренний фильтр с обязательной термометрией в присутствии родителя под контролем медработника.

Перед опасной инфекции не могут устоять даже самые здоровые и молодые люди. Нужно относиться со всей осторожностью. Халатное отношение одних граждан не должно стоить другим здоровья. Коронавирус за считаные дни может уничтожить организм человека, ни в коем случае не занимайтесь самолечением, - сказала глава общздравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова.

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