В Узбекистане общее число заболевших коронавирусом превысило 5 000

От коронавирусной инфекции выздоровели 3910 человек.

В Узбекистане количество заболевших коронавирусом увеличилось на 57 человек, передает zakon.kz со ссылкой на kun.uz.

По состоянию на 14 июня 2020 года 17:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 5051 (+57), - значится в сообщении минздрава.

В стране от коронавирусной инфекции выздоровели 3910 человек, скончались - 19. Количество активных случаев заражения - 1122.

Состояние 12 пациентов оценивается как тяжёлое, а двое находятся в критическом состоянии.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!