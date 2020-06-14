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В Казахстане еще 60 человек выздоровели от коронавируса

Всего в стране выздоровели – 9174 человек от COVID-19.

Фото : Pixabay14 июня 2020, 21:22

Еще 60 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, передает zakon.kz.

Согласно информации МВК по нераспространению коронавируса, пациенты выписаны в следующих регионах:в городе Алматы - 10,
в Восточно-Казахстанской области - 1,
в Западно-Казахстанской области - 27
в Карагандинской области - 4,
в Мангыстауской области - 3,
в Костанайской области - 7,
в Актюбинской области - 8.

Всего в стране выздоровели – 9174 человек от COVID-19.


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