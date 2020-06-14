В Казахстане еще 60 человек выздоровели от коронавируса

Всего в стране выздоровели – 9174 человек от COVID-19.

Еще 60 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, передает zakon.kz.

Согласно информации МВК по нераспространению коронавируса, пациенты выписаны в следующих регионах:в городе Алматы - 10,

в Восточно-Казахстанской области - 1,

в Западно-Казахстанской области - 27

в Карагандинской области - 4,

в Мангыстауской области - 3,

в Костанайской области - 7,

в Актюбинской области - 8.

Всего в стране выздоровели – 9174 человек от COVID-19.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!