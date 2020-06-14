Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на востоке Турции
Информации о разрушениях и пострадавших нет.
Фото : Flickr14 июня 2020, 22:29
В Турции произошло сильное землетрясение, передает zakon.kz со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
Землетрясение произошло в 14:24 по времени UTC (20.24 нрс). Эпицентр располагался в 55 км от города Бингёль и в 331 км к западу от Еревана, Армения.
Эпицентр залегал на глубине 5 км. Информации о разрушениях и пострадавших нет.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5027504-fa76c9d3664a8ef2a0912d42be56ec94
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...