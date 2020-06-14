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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на востоке Турции

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Фото : Flickr14 июня 2020, 22:29

В Турции произошло сильное землетрясение, передает zakon.kz со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло в 14:24 по времени UTC (20.24 нрс). Эпицентр располагался в 55 км от города Бингёль и в 331 км к западу от Еревана, Армения.

Эпицентр залегал на глубине 5 км. Информации о разрушениях и пострадавших нет.


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