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Помощник Трампа заявил, что экономика США начала восстанавливаться

В США коронавирусом заразились больше двух миллионов.

Фото : Pixabay14 июня 2020, 23:22

Экономика США начала преодолевать последствия, вызванные пандемией коронавируса, так считает глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Экономика страны находится сейчас в фазе восстановления, - заявил Кадлоу.

Он выразил надежду, что восстановление будет быстрым — уже сейчас снижается уровень безработицы и растут продажи.

В США коронавирусом заразились больше двух миллионов, скончались 115 тысяч человек.


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