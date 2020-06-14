Помощник Трампа заявил, что экономика США начала восстанавливаться

В США коронавирусом заразились больше двух миллионов.

Экономика США начала преодолевать последствия, вызванные пандемией коронавируса, так считает глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Экономика страны находится сейчас в фазе восстановления, - заявил Кадлоу.

Он выразил надежду, что восстановление будет быстрым — уже сейчас снижается уровень безработицы и растут продажи.

В США коронавирусом заразились больше двух миллионов, скончались 115 тысяч человек.

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