Помощник Трампа заявил, что экономика США начала восстанавливаться
В США коронавирусом заразились больше двух миллионов.
Фото : Pixabay14 июня 2020, 23:22
Экономика США начала преодолевать последствия, вызванные пандемией коронавируса, так считает глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.
Экономика страны находится сейчас в фазе восстановления, - заявил Кадлоу.
Он выразил надежду, что восстановление будет быстрым — уже сейчас снижается уровень безработицы и растут продажи.
В США коронавирусом заразились больше двух миллионов, скончались 115 тысяч человек.
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