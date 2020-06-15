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Путин пообещал удивить страны средством борьбы с гиперзвуковым оружием

Президент отметил, что "с большой долей вероятности" у России появится средство борьбы с этим оружием.

Фото : пресс-служба Кремля15 июня 2020, 00:16

Президент России Владимир Путин уверен, что РФ будет иметь средство борьбы с гиперзвуковым оружием, которое может появиться у других стран, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием, - заявил Путин.

Ранее Путин говорил, что появление у Москвы гиперзвукового оружия сделало бессмысленными огромные траты других стран на сдерживание России.

В этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Повторяю еще раз: с большой степенью вероятности у нас средства борьбы с гиперзвуковым оружием появятся к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие, - сказал президент.

По его словам, РФ впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений, включая гиперзвуковые.


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