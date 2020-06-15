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Ученые сообщили об угрозе развития новой болезни из-за коронавируса

Ученые выдвинули гипотезу, что фермент ACE-2, который обеспечивает проникновение коронавируса в клетки, также воздействует и на бета-клетки поджелудочной железы, жировую ткань, тонкий кишечник и почки на органы.

Фото : Istock15 июня 2020, 00:32

Группа ученых из Австралии, Франции, Италии, США, Германии, Камеруна и Сингапура пришла к выводу, что коронавирус не только осложняет лечение при сахарном диабете, но и способен провоцировать развитие болезни, передает zakon.kz со ссылкой на журнал New England Journal of Medicine.

У пациентов с COVID-19 наблюдалось новое начало диабета и тяжелые метаболические осложнения уже существующего диабета, - говорится в исследовании.

Ученые выдвинули гипотезу, что фермент ACE-2, который обеспечивает проникновение коронавируса в клетки, также воздействует и на бета-клетки поджелудочной железы, жировую ткань, тонкий кишечник и почки на органы. В итоге коронавирус может взывать изменения метаболизма глюкозы.

Исследователи пока не знают, является развивающийся у пациентов с COVID-19 диабет болезнью нового вида или принадлежит двум ранее известным типам.


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