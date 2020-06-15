В мире за сутки выявили более 137 тысяч случаев заражения коронавирусом

При этом количество летальных исходов, по данным ВОЗ, увеличилось более чем на 4 тыс.

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 137 тыс., превысив 7,69 млн, передает zakon.kz.

При этом количество летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс. и превысило 427 тыс. Эти данные ВОЗ опубликовала в воскресенье.

По состоянию на 14:00 (нрс) 14 июня в мире было зарегистрировано 7 690 708 инфицированных и 427 630 умерших.

аразившихся стало за сутки больше на 137 526, число умерших увеличилось на 4 281. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 142 672 новых случая заражения и 5 055 летальных исходов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!