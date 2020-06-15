15 июня на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами
В областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, лишь на юге, западе и в Северо-Казахстанской области погода без осадков, сообщает zakon.kz.
Местами ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе – пыльная буря, в центре возможен град, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
В Кызылординской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем местами – пыльная буря.
В Карагандинской, Восточно-Казахстанкой, Костанайской, днем в Туркестанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области – град.
В Акмолинской, Жамбылской областях днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской области – гроза.
В Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области – пальная буря.
В Алматинской, Атырауской, на юге Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, на западе Восточно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.
В Атырауской, Кызылординской, Карагандинской, на большей части Актюбинской, Акмолинской, Павлодарской, Туркестанской, Жамбылской, на юге Западно-Казахстанской, Костанайской, на западе Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Прогноз погоды в Алматы: днем 31°, ясно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 18°, облачно.
Прогноз погоды 15 июня.
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