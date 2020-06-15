Турция начала новую операцию против курдов в Ираке

Турецкие военные самолеты атаковали позиции курдов на севере Ирака.

Вооруженные силы Турции в воскресенье начали операцию "Лапа орла" против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Операция "Лапа орла" началась. Наши самолеты обрушивают пещеры на головы террористов, - цитирует канал заявление турецкого минобороны в своем Twitter-аккаунте.

Источник сообщил агентству Рейтер, что турецкие военные самолеты атаковали позиции курдов на севере Ирака.

Позже военное ведомство пояснило, что военная операция является законным правом Анкары на самооборону. В связи с этим турецкие вооруженные силы атакуют террористические ячейки (Турция считает РПК террористической организацией) в некоторых северных районах Ирака: Синджаре, Карачаке, Запе, Авасине-Басяне и Хакурке, а также в горах Кандиль.

Как передает Anadolu, военная операция началась после нападения курдов на полицейский участок и районы дислокации турецких сил безопасности.

Ранее в апреле Анкара обвинила курдские вооруженные формирования PYD/PKK во взрыве бензовоза в сирийском городе Африн. В результате теракта погибли 40 человек, в том числе 11 детей. По данным SANA, среди погибших были не только мирные жители, но и турецкие военные.

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