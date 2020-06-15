Казахстан подаст заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2026 года

На проведение чемпионата мира будут претендовать еще три страны, в случае проигрыша Казахстан подаст заявку на организацию турнира в 2027 году.

Казахстанская федерация хоккея намерена подать заявку на проведение чемпионата мира 2026 года на ближайшем очном конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы будем подавать заявку на проведение турнира 2026 года. Хотели подать её в этом году. Но в связи с тем, что Конгресс ИИХФ будет заочным, заявка будет подана в следующем году. У нас есть две 12-тысячные арены в Астане и Алматы, где проходят матчи Континентальной хоккейной лиги. Там мы планируем провести чемпионат мира. Если победит заявка Швейцарии, то Казахстан подаст заявку на проведение соревнований на следующий год,- сказал генеральный директор федерации Глеб Каратаев.

Ранее в воскресенье портал Sport.ch со ссылкой на президента Федерации хоккея Германии и члена совета IIHF Франца Райндля сообщил, что Казахстан, Великобритания и Норвегия заинтересованы в принятии турнира. Главным же претендентом на проведение турнира, по его мнению, является Швейцария.

По словам гендиректора, если победит заявка Швейцарии, то Казахстан подаст заявку на проведение соревнований на следующий год.

Следующий очный конгресс IIHF запланирован на 2021 год, 22 июня пройдет виртуальный конгресс. Чемпионат мира - 2021 должен пройти в Минске и Риге, в 2022-м - в Хельсинки и Тампере (Финляндия), в 2023-м - в Санкт-Петербурге, в 2024-м - в чешских Праге и Остраве, в 2025-м - в Швеции и Дании (города пока не определены).

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