Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Пекине сместили с поста замглавы района столицы за новую вспышку COVID-19

Чиновников обвиняют в безответственном отношении к мерам безопасности, касающимся предотвращения рисков возникновения эпидемии.

Фото : DW15 июня 2020, 08:18

Власти китайской столицы сняли с занимаемых должностей заместителя главы пекинского района Фэнтай Чжоу Юйцина и несколько его подчиненных за ненадлежащее исполнение обязанностей, которое привело к вспышке нового коронавируса на рынке "Синьфади", сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По сведениям газеты "Бэйцзин жибао", такое решение было принято днем ранее на заседании пекинского горкома. Смещенные с должностей чиновники обвиняются в безответственном отношении к мерам безопасности, касающимся предотвращения рисков возникновения эпидемии.

Вспышка коронавируса на крупнейшем оптовом рынке Пекина была выявлена на прошлой неделе. Большинство заразившихся - работники "Синьфади", их родственники и близкие. В связи с этим на территории отдельных районов города введены усиленные меры контроля.

Согласно статистике, в медицинских учреждениях столицы КНР находятся 80 инфицированных. За все время пандемии в Пекине зарегистрировано 673 заразившихся вирусом, из них 584 выздоровели, девять умерли.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты