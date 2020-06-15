В Пекине сместили с поста замглавы района столицы за новую вспышку COVID-19

Чиновников обвиняют в безответственном отношении к мерам безопасности, касающимся предотвращения рисков возникновения эпидемии.

Власти китайской столицы сняли с занимаемых должностей заместителя главы пекинского района Фэнтай Чжоу Юйцина и несколько его подчиненных за ненадлежащее исполнение обязанностей, которое привело к вспышке нового коронавируса на рынке "Синьфади", сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По сведениям газеты "Бэйцзин жибао", такое решение было принято днем ранее на заседании пекинского горкома. Смещенные с должностей чиновники обвиняются в безответственном отношении к мерам безопасности, касающимся предотвращения рисков возникновения эпидемии.

Вспышка коронавируса на крупнейшем оптовом рынке Пекина была выявлена на прошлой неделе. Большинство заразившихся - работники "Синьфади", их родственники и близкие. В связи с этим на территории отдельных районов города введены усиленные меры контроля.

Согласно статистике, в медицинских учреждениях столицы КНР находятся 80 инфицированных. За все время пандемии в Пекине зарегистрировано 673 заразившихся вирусом, из них 584 выздоровели, девять умерли.

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