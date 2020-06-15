Роскосмос разработал схему незаметной работы спутника-шпиона

Госкорпорация получила патент на способ запуска спутника-инспектора, предназначенного для слежки за другими космическими аппаратами.

Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на способ запуска спутника-инспектора, предназначенного для слежки за другими космическими аппаратами, который поможет ему остаться не обнаруженным, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Изобретение относится к области средств наблюдения или слежения за полетом космических аппаратов и может быть использовано для инспекции космического аппарата. Примером таких ситуаций может служить сближение с космическим аппаратом с целью выявления его предназначения, оценки технических характеристик или поиска новых технологических решений, - говорится в описании к патенту опубликованом в бюллетене "Роспатента".

Специалисты "Роскосмоса" разработали такой способ запуска, который заключается в выведении спутника-инспектора на орбиту ниже, чем спутник-цель. В этом случае лучше обеспечивается наведение на наблюдаемый объект при дальнейшем сближении (он более заметен на фоне звездного неба) и уменьшается вероятность обнаружения спутника-инспектора с борта спутника-цели, если тот не оборудован специальными высокочувствительными средствами наблюдения, говорится в описании к патенту.

Минобороны России неоднократно сообщало об испытаниях в космосе своих спутников-инспекторов, а недавно рассказало об испытаниях спутника-защитника, способного охранять от внешнего воздействия защищаемый космический аппарат.

Спутниками-инспекторами называются космические аппараты, которые могут перемещаться по орбите, проводя с минимально возможного расстояния внешний осмотр, бесконтактную техническую диагностику с других спутников. Среди других функций – получение информации не только со своих, но и с чужих спутников, но официальная информация об этом практически не публикуется.

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