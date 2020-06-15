Макрон объявил о первой победе над коронавирусом

Борьба с эпидемией не закончена, но первый прогресс уже есть - президент Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в своем обращении к нации о "первой победе" над COVID-19 и ослаблении ограничений в стране с 15 июня, сообщает zakon.kz.

По его словам, борьба с эпидемией не закончена, но первый прогресс уже есть.

С 15 июня вся страна, кроме Майотты и Гвианы, где вирус еще активно распространяется, переходит в так называемую "зеленую зону", что позволит возобновить больше трудовой деятельности, — цитирует Макрона издание "Известия".

Все рестораны и кафе смогут полноценно принимать посетителей, а не только на террасах. Это, по словам французского лидера, позволит стране начать восстановление своей экономики.

А через неделю, 22 июня, свою работу возобновят школы и детские сады.

При этом Макрон напомнил французам о необходимости соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом, в частности держать социальную дистанцию.

Стоит отметить, что Эйфелева башня откроется для гостей 25 июня. При посещении достопримечательности будет обязательно ношение медицинской маски.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 14 июня, во Франции зафиксировано более 194 тыс. случаев заболевания COVID-19, скончались свыше 29 тыс. человек.

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