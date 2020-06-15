Электронная база данных участников ВОВ появится в Алматы 

В Казахстане сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов.

В Алматы сформируют единую информационную систему, куда внесут данные всех алматинцев, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, передает zakon.kz.



В рамках 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Департаменте по делам обороны Алматы ведется работа по формированию единой базы сведений об участниках Великой Отечественной войны. Цель ее создания – помощь в поиске участников воины родными и близкими, историками и исследователями.

В данный момент проводится масштабная работа. Собираются и переводятся в электронный вид тысячи документов, содержащаяся в них персональная информация о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период», - рассказал начальник Департамента по делам обороны Алматы Амантай Усербаев.

Именные списки призванных в годы ВОВ, учетные карточки и военные билеты ветеранов, списки безвозвратных потерь, извещения о гибели и пропавших без вести, личные дела офицеров, фотографии времен войны и послевоенные фотографии ветеранов, а также другие архивные материалы собираются из архивов и музеев. Все собранные сведения будут направлены в Военно-исторический музей ВС РК в Нур-Султане.

В годы Великой Отечественной войны на фронт из Казахстана было мобилизовано порядка 1,2 млн человек. В Казахстане сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!