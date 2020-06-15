Гражданин Афганистана едва не утонул в Алматы

Иностранца спас 18-летний посетитель пляжа, а вовремя подоспевший спасатель оказал ему первую помощь.

Алматинские спасатели продолжают обеспечивать "Лето без опасности на водоемах". С начала купального сезона сотрудниками ДЧС и МПС осуществлено 177 патрулирований, сообщает zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе ДЧС Алматы, несмотря на карантин, жаркая погода сохраняется и с каждым днем желающих окунуться в прохладной воде становится все больше. Для алматинских спасателей это означает, приложить максимум усилий по обеспечению безопасности купания – это профилактические меры, рейды, акции безопасности для привлечения внимания к бдительности купающихся.

Субботним утром в крупных супермаркетах Алатауского района сотрудниками ЧС проведена акция "Лето без ЧС!". Каждому посетителю у кассы супермаркета, при выдаче товарных чеков вручались памятки "Правила безопасности на водоемах".

При этом во всех районах города патрули ЧС, МПС, Национальной гвардии, волонтеров пресекали купания в местах, несанкционированных для отдыха.

Так во время рейда в акваториях Жетысуского района по реке Есентай и прудах в мкр.Кемел, патруль выявил детей, находящихся у воды без сопровождения взрослых они купались в неположенном месте. Майором полиции ОМПС Жетысуского района Таскалиевым Ш.К проведена профилактическая беседа, а волонтеры "доброй воли" ознакомили с их памятками "Будьте осторожны на воде", – отметили в пресс-службе ведомства.

В Ауэзовском районе несли дежурство спасатели "Службы спасения "109" с 2 ед. моторной лодки.

Во время обхода по западному берегу озера Сайран, сотрудниками ОЧС Ауэзовского района совместно с районным инспектором ОМПС к административной ответственности привлечены 2 женщины 34 и 35 лет. По ст.364 ч.1 "Кодекса РК об административных правонарушениях" за "Нарушение правил общего водопользования" на нарушительниц было составлено два административных протокола. По аналогичной статье привлечен мужчина 1952 г.р. Пожилой мужчина подвергал себя опасности, купаясь в необорудованном месте, прямо под запрещающим знаком.

А в Алмалинском районе, на Восточном берегу водоема Сайран, в воскресное послеобеденное время - 18-летний посетитель пляжа Дуйсеш Маргулан отдыхал - как вдруг увидел что в 8 метрах от берега тонет человек! Не медля ни секунды, Маргулан тут же подплыл к нему и вытащил на берег. Одновременно, тонущего человека увидел и сотрудник службы 109 Қозы Буркитбайхан дежуривший на берегу водоема, побежал к нему. В момент, когда парень вытащил на берег пострадавшего, подбежавший спасатель успел оказать мужчине доврачебную помощь. Выжившим оказался гражданин Республики Афганистан – Ахмади Заман Мухаммад 1977 г.р. Он был доставлен в 7 ГКБ состояние стабильное, осложнений нет, – сообщили в пресс-службе городского ДЧС.

В этой связи, ДЧС обращается к жителям и гостям города Алматы:

• не купаться в местах, где установлены знаки "Купание запрещено" заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

• не купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

• входить в воду детям без сопровождения взрослых.

• загрязнять и засорять водоемы, стирать белье, заправлять топливом, мыть и ремонтировать транспортные средства в местах, отведенных для купания, и прилегающих к ним территориях, в том числе выше пляжей по течению до 500 метров;

- С начала купального сезона сотрудниками ДЧС и МПС осуществлено 177 патрулирований, в ходе которых роздано более 3 тыс. памяток на тематику: "Соблюдение мер безопасности на воде", – отметили в пресс-службе ведомства.

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