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Отчим связал 4-летнего пасынка и удерживал его в сарае в ЗКО

Вызволить мальчика удалось только после вмешательства односельчан.

Фото : rus.azattyq-ruhy.kz15 июня 2020, 09:45

В селе ЗКО отчим связал 4-летнего пасынка и несколько часов удерживал его в сарае, сообщает zakon.kz.

По информации издания "Мой ГОРОД", по факту начато расследование.

Случай произошел в селе Казталовского района 10 июня. Мужчина связал руки и ноги 4-летнему пасынку и запер его в сарае. Вызволить мальчика удалось только после вмешательства односельчан. О случившемся мать ребенка рассказала воспитателю детского сада.

По информации наших сотрудников привязать ребенка мужчину заставила его родственница. Сейчас создана специальная комиссия из числа сотрудников районного отдела полиции и отдела образования. Они будут выяснять подробности, - рассказала Самал Джангереева.

К слову, в отделе образования сообщили, что мужчина страдает психическим расстройством и он стоит на учете.

Выяснилось, что мужчина 1991 года рождения 10 июня с 8 до 11 часов запер ребенка в сарае. По данному факту Казталовским районным отделом полиции начато расследование по части 2 статьи 126 УК РК - "Незаконное лишение свободы", - рассказали в полиции.

Следует отметить, причины жестокого обращения с ребенком пока неизвестны.


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