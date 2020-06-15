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Трамп пообещал не смотреть футбол из-за решения местной Федерации

С ним солидарен член Палаты представителей.

Фото : Doug Mills-Pool / Getty Images15 июня 2020, 10:02

Президент США Дональд Трамп в своем стиле резко отреагировал на решение Федерации футбола США (USSF), передает zakon.kz.

На днях Совет директоров USSF проголосовал за отмену Политики 604-1, которая требовала, чтобы игроки всех сборных США по футболу стояли во время исполнения государственного гимна. Иными словами, игрокам разрешили вставать на колено во время исполнения национального гимна в качестве мирного протеста в память о погибшем в Миннеаполисе темнокожем правонарушителе Джордже Флойде.

Больше не буду смотреть их матчи! – написал Трамп в твиттере, прикрепив запись члена палаты представителей от Флориды Мэтта Гэтца, выступившего также против решения USSF.

Напомним, после задержания полицейский простоял на шее Флойда более восьми минут, хотя задержанный жаловался, что не может дышать. Жестокость представителя полиции привела к тому, что многие города США оказались охвачены беспорядками и погромами.


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