Трамп пообещал не смотреть футбол из-за решения местной Федерации

Президент США Дональд Трамп в своем стиле резко отреагировал на решение Федерации футбола США (USSF), передает zakon.kz.

На днях Совет директоров USSF проголосовал за отмену Политики 604-1, которая требовала, чтобы игроки всех сборных США по футболу стояли во время исполнения государственного гимна. Иными словами, игрокам разрешили вставать на колено во время исполнения национального гимна в качестве мирного протеста в память о погибшем в Миннеаполисе темнокожем правонарушителе Джордже Флойде.

The U.S. Soccer Board of Directors voted yesterday to repeal Policy 604-1, which required our players to stand during the national anthem.



Black Lives Matter.

We can do more and we will. pic.twitter.com/wtyfkVZmsB