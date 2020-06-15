Трамп пообещал не смотреть футбол из-за решения местной Федерации

С ним солидарен член Палаты представителей.

Президент США Дональд Трамп в своем стиле резко отреагировал на решение Федерации футбола США (USSF), передает zakon.kz.

На днях Совет директоров USSF проголосовал за отмену Политики 604-1, которая требовала, чтобы игроки всех сборных США по футболу стояли во время исполнения государственного гимна. Иными словами, игрокам разрешили вставать на колено во время исполнения национального гимна в качестве мирного протеста в память о погибшем в Миннеаполисе темнокожем правонарушителе Джордже Флойде.

The U.S. Soccer Board of Directors voted yesterday to repeal Policy 604-1, which required our players to stand during the national anthem.



Black Lives Matter.

We can do more and we will. pic.twitter.com/wtyfkVZmsB — U.S. Soccer (@ussoccer) June 11, 2020

Больше не буду смотреть их матчи! – написал Трамп в твиттере, прикрепив запись члена палаты представителей от Флориды Мэтта Гэтца, выступившего также против решения USSF.

I won’t be watching much anymore! https://t.co/s8nCg9EJSW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2020

Напомним, после задержания полицейский простоял на шее Флойда более восьми минут, хотя задержанный жаловался, что не может дышать. Жестокость представителя полиции привела к тому, что многие города США оказались охвачены беспорядками и погромами.

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