Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции Disney

Также Канье Уэст пожертвовал деньги семье Флойда.

Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд подарила шестилетней дочери погибшего в США от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда акции Disney, сообщает zakon.kz.

Джианна Флойд опубликовала фотографию в своем аккаунте в Instagram, на которой она держит свой сертификат на акции Disney.

Спасибо Барбра Стрейзанд за посылку, я теперь являюсь акционером Disney благодаря вам, - говорится в подписи.

Кроме сертификата, певица также подарила девочке два своих альбома My Name Is Barbra и Color Me Barbra.

Ранее американский рэпер, продюсер и дизайнер Канье Уэст пожертвовал деньги семье Флойда. В свою очередь издание Variety отмечает, что ранее дочери Флойда предложили полную стипендию в Техасском южном университете в Хьюстоне, где вырос сам Флойд.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!