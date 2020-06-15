Скончался выдающийся ветеран казахстанского бокса

Он первым из казахстанцев был судьей на боксерском турнире Олимпийских игр.

В возрасте 81 год скончался ветеран отечественного бокса Серик Абденалиев. Об этом сообщили в Казахстанской федерации бокса, передает zakon.kz.

Серик Абденалиев родился 28 февраля 1939 года в селе Кара-Кастек Жамбылского района Алматинской области.

После 7 класса его привезли в Алма-Ату соседи – один из самых известных спортивных журналистов Казахстана Сейдахмет Бердикулов и Уали Ахметбеков. Бердикулов был старше и в то время уже учился в КазГУ, а четырнадцатилетнего Серика приняли в 12-ю школу-интернат Алма-Аты. Здесь Серик Абденалиевич начал заниматься под руководством легендарного тренера Шокыра Болтекулы, которого считают одним из основателей бокса в Казахстане.

В 19 лет Серик Абденалиев стал чемпионом КазССР среди взрослых, после чего еще 3 раза становился чемпионом Казахстана в личном первенстве и один раз – в командном.

Известно, что на первую в истории независимого Казахстана летнюю Олимпиаду в 1996 году в Атланте (США) Абденалиев повез боксерскую команду как государственный тренер, на тех играх боксёры завоевали четыре олимпийских медали. В 2000 году на Олимпиаде в Сиднее (Автсралия) Абденалиев удостоился чести первым из казахстанцев судить олимпийские соревнования по боксу в Сиднее.

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