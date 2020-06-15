Убило током, утонула в выгребной яме, захлебнулся - дети умирают в Казахстане

Комитет по чрезвычайным ситуациям обеспокоен происшествиями, связанными с детьми, когда дети остались без присмотра взрослых.

Дома детям, и, в первую очередь их родителям, следует соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы избежать трагических последствий. За прошедшие выходные произошло 9 происшествий с детьми, в которых погибли 5 детей, 6 госпитализированы, передает zakon.kz.

14 июня вечером в 8 км от с. Каскабулак Абайского района Восточно-Казахстанской области на пастбище при выпасе скота верхом на лошади от удара молнией скончался подросток, 2004 г.р. 14 июня ночью в с. Балаби Шиелийского района Кызылординской области во дворе частного дома, оставшись без присмотра взрослых, играясь с электрическим удлинителем получил поражение током (220 В) мальчик, 2017 г.р. Он скончался в больнице, - сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

13 июня в 22:38 в г. Кокшетау в 5-ти этажном доме в квартире на 2 этаже произошел пожар на площади 9 кв.м. Горели домашние вещи и мебель. В 22:56 пожар ликвидирован. С места пожара госпитализированы трое детей, 2014 г.р., 2012 г.р., 2016 г.р., один из них скончался в больнице. Дети остались без присмотра взрослых. Причина пожара устанавливается.

13 июня днем в мкр. Самал-3 Шымкента на территории частного дома, оставшись без присмотра взрослых, упал в емкость с водой (25 л.) и захлебнулся мальчик, 2019 г.р.

13 июня вечером в мкр. Кара Депо Атырау во дворе частного дома, оставшись без присмотра взрослых, упала в выгребную яму глубиной 2 метра и скончалась на месте девочка, 2014 г.р.

14 июня днем в районе Аккулы с. Аккулы Павлодарской области во дворе частного дома, оставшись без присмотра взрослых, упал в открытый септик мальчик, 2019 г.р. Его спасли соседи. Ребенок госпитализирован.

13 июня вечером в районе Есиль Нур-Султана в 9-ти этажном доме, оставшись без присмотра взрослых, вышел из квартиры на лестницу и упал с 8 этажа на лестничный пролет 3 этажа годовалый мальчик. Его госпитализировали.

13 июня вечером в мкр. Восток-3 Октябрьского районе Караганды в 5-ти этажном многоквартирном жилом доме, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры со 2-го этажа и госпитализирован в больницу мальчик, 2017 г.р.

13 июня вечером в мкр. Шугыла Кызылорды в 5-ти этажном доме, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры со 2-го этажа и госпитализирован в больницу мальчик, 2018 г.р.

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