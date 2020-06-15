Очередной той провели в Туркестанской области
Полиция работает над проверкой видео.
Фото : Скриншот видео15 июня 2020, 12:39
В Туркестанской области отгремела свадьба. Теперь полиция должна установить, когда и где прошло радостное событие, сообщает zakon.kz.
Несмотря на ограничительные меры, введенные в стране из-за коронавируса, молодые решили торжественно провести свадьбу. В Сети появилось видео: свадьбу оформили во дворе дома с большим количеством гостей. Комментаторы разделились во мнении о необходимости проведения такого мероприятия.
Видео: ztb_kz
В департаменте полиции области прокомментировали видео.
В данное время полиция Туркестанской области работает над видео, распространившемся в социальных сетях. Полиции предстоит установить, когда и где прошло данное торжественное мероприятие. Если торжество проходило во время карантина, то хозяева тоя будут привлечены санитарными врачами к административной ответственности по ст. 462 ч. 3 Административного кодекса РК, - отметили в ведомстве.
Один житель Туркестана уже был наказан за проведение тоя. 16 марта из-за отказа владельцев тойханы мужчина отметил торжество "Сундет той" на территории своего дома. Правонарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 26 510 тенге.
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