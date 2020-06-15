В некоторых районах Алматинской области и СКО снижены тарифы

Проведены анализы по исполнению тарифной сметы за 2019 год на регулируемые услуги.

В Карасайском районе Алматинской области снижен тариф на услуги подачи воды по каналам, а жители села Новоишимское Северо-Казахстанской области будут меньше платить за тепло. Об этом корреспонденту zakon.kz сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области, проведен анализ по исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы за 2019 год ГКП "Ушконырирригация".

По итогам анализа сумма необоснованного дохода с учетом ставки рефинансирования для ГКП "Ушконырирригация" составила 1 859 707 тенге. В связи с чем, приказом Департамента от 28 мая 2020 года №63-ОД для ГКП "Ушконырирригация" утвержден временный компенсирующий тариф в размере 0,769 тенге/м3 на один год, то есть снижение составило 6,28 %, с вводом в действие с 1 июля 2020 года, - сообщили в ведомстве.

В то же время в Северо-Казахстанской области проведен анализ по исполнению тарифной сметы за 2019 год на регулируемые услугу ТОО "Жаңа-Есіл Феникс" по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией в селе Новоишимское.

По итогам анализа сумма необоснованного дохода с учетом ставки рефинансирования для ТОО "Жаңа-Есіл Феникс" составила

267 344,25 тенге. В связи с чем, приказом Департамента от 12 июня 2020 года для ТОО "Жаңа-Есіл Феникс" утвержден временный компенсирующий тариф на регулируемую услугу "по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на один год в размере 13 887,17 тенге за 1 Гкал, с вводом в действие с 1 августа 2020 года, где снижение составило 0,27 %, - заключили в ведомстве.

Подготовил Альберт Ахметов

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