Макрон отказался убирать статуи колониальной эпохи

Подобные призывы к сносу памятников перекликаются с аналогичными требованиями в США и Великобритании.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своей полной поддержке борьбы с расизмом, но отказался позволить своей стране снести статуи спорных деятелей колониальной эпохи. Об этом пишет Fox News, передает zakon.kz.

Глава государства признал, что имя и цвет кожи могут снизить шансы на успех человека во французском обществе. Он также гарантировал, что каждый сможет найти свое место, независимо от своего происхождения.

Что касается призывов убрать статуи, изображающие работорговлю или колониальное прошлое Франции, то Макрон заявил, что республика не сотрет ни следа, ни имени из своей истории, а также не снесет ни одной статуи.

Подобные призывы к сносу памятников перекликаются с аналогичными требованиями в США и Великобритании.

Мы должны изучать всю нашу историю вместе, включая отношения с Африкой, с целью узнать правду, а не отрицания того, кто мы есть, - сказал Макрон.

После смерти Джорджа Флойда протесты против расизма и жестокости полиции распространились по всему миру. Франция в некотором роде изо всех сил пыталась предотвратить их.

В качестве меры, демонстрирующей приверженность реформам, Франция приняла национальный запрет на использование удушающих устройств и поклялась искоренить расизм среди полицейских. Многие сотрудники французской полиции отнеслись к этому с критикой. По их мнению, подобные заявления и действия описывают офицеров как сторонников белого превосходства.

Министр культуры Франции накануне осудил решение отменить парижский показ фильма "Унесенные ветром", как противоречащее свободе выражения мнений. Он также подверг критике попытки изъять часть африканского искусства из Парижского музея.

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