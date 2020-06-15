Убийство алматинца в БАКе: Подсудимым вынесли приговор

Компаньона погибшего приговорили к 4 годам лишения свободы, его телохранителя - к 11 годам.

В Алматинской области вынесли приговор по делу об убийстве алматинца Армана Жайсана, тело которого было найдено в Большом Алматинском канале, передает zakon.kz.

Год назад, 15 июля в Большом Алматинском канале было найдено тело 34-летнего Армана Жайсана.

В совершении преступления заподозрили компаньона погибшего Эрнста Хамидуллина и телохранителя компаньона Отаналы Тулепбергенова. Их обвинили в умышленном убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей (одним судьей и 10 присяжными заседателями).

В суде допросили свидетелей. Среди них был очевидец Б., который в ходе следствия с большого расстояния опознал Хамидуллина, как человека совершившего убийство, Тулепбергенова же с такого же расстояния, как участника убийства, опознать не смог.

Указанные противоречия вызвали сомнение у присяжных заседателей и ими принят вердикт (единогласным голосованием 10 присяжных заседателей) о недоказанности совершения убийства Хамидуллиным Э.Р., и его действия с умышленного убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, переквалифицированы на статью 434 УК, как недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении. Действия же Тулепбергенова О.Т., присяжными заседателями квалифицированы по части 1 статьи 99 УК, как убийство - умышленное причинение смерти другому человеку, - говорится в сообщении Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматинской области.

12 июня этого года суд приговорил компаньона погибшего Хамидуллина к 4 годам лишения свободы за недонесение о преступлении, его охранника Тулепбергенова признали виновным в убийстве и приговорили к 11 годам лишения свободы.

В удовлетворении гражданского иска Жайсан С.А. к Хамидуллину Э.Р. судом отказано. Гражданский иск к Тулепбергенову О. удовлетворен частично. Взыскано в пользу потерпевшей Жайсан С.А. 8 000 000 тенге морального вреда, 8 274 000 тенге материального ущерба, 1 260 000 тенге расходы на представителей. Судом разъяснена суть вынесенного решения суда и об обжаловании приговора суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора в апелляционную коллегию Алматинского областного суда. Приговор в законную силу не вступил,- говорится в сообщении облсуда.

Сестра погибшего Сауле Жайсан не согласна с приговором Хамидуллину. Она сообщила, что будет подавать на апелляцию.

По делу доказана вина Хамидуллина по статье "Убийство", а не по статье "Недонесение". Свидетель, который видел момент убийства указывает на то, что именно Хамидуллин бил ножом, что он грузил в машину, - говорит Сауле Жайсан.

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