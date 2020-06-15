Российский подросток планировал массовое убийство

Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу, сообщает zakon.kz.

По информации Следственного комитета России, школьник изготавливал самодельные взрывные устройства и жидкостные зажигательные гранаты, так называемые "Коктейли Молотова".

В ходе осмотра его квартиры были обнаружены СВУ, компоненты, необходимые для его изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью. Со слов несовершеннолетнего, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда, однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица, - отметили в ведомстве.

В настоящее время подросток задержан.

Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Не исключено, что также будет принято решение о дополнительном судопроизводстве по статье о подготовке убийства двух и более человек.

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