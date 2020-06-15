Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Российский подросток планировал массовое убийство

Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Фото : sledcom.ru15 июня 2020, 14:57

В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу, сообщает zakon.kz.

По информации Следственного комитета России, школьник изготавливал самодельные взрывные устройства и жидкостные зажигательные гранаты, так называемые "Коктейли Молотова".

В ходе осмотра его квартиры были обнаружены СВУ, компоненты, необходимые для его изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью. Со слов несовершеннолетнего, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда, однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица, - отметили в ведомстве.

В настоящее время подросток задержан.

Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Не исключено, что также будет принято решение о дополнительном судопроизводстве по статье о подготовке убийства двух и более человек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты