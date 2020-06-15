53 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
Всего в стране выздоровели 9241 человек.
Фото : inform.kz15 июня 2020, 14:58
В Казахстане 53 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
Из них по регионам:
в городе Шымкент - 11,
в Павлодарской области - 1,
в Актюбинской области - 1,
в Кызылординской области - 13,
в Костанайской области - 2,
в Атырауской области - 24,
в Мангыстауской области - 1.
Всего в стране выздоровели 9241 человек от COVID-19, сообщили в МВК по нераспространению COVID-19.
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