53 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

Всего в стране выздоровели 9241 человек.

В Казахстане 53 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Из них по регионам:

в городе Шымкент - 11,

в Павлодарской области - 1,

в Актюбинской области - 1,

в Кызылординской области - 13,

в Костанайской области - 2,

в Атырауской области - 24,

в Мангыстауской области - 1.

Всего в стране выздоровели 9241 человек от COVID-19, сообщили в МВК по нераспространению COVID-19.

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