Наезд на блокпост в Алматы: пострадавшего полицейского готовят к выписке
Сообщается, что сегодня его выпишут.
Фото : zakon.kz15 июня 2020, 15:05
Полицейского Ербулана Сейдазыма, пострадавшего в результате наезда на блокпост в Алматинской области, готовят к выписке, передает zakon.kz.
Состояние пациента на 15 июня стабильное с улучшением.
В сознании, на осмотр реагирует, отвечает на вопросы. Ориентирован во времени и пространстве. Неврологическая симптоматика регрессировала. Сохраняется умеренный астеновегетативный синдром. Готовится к выписке, - говорится в сообщении Управления здравоохранения.
25 мая в Алматинской области пьяный водитель, который ранее работал полицейским, наехал на блокпост и влетел в патрульную машину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции. На месте скончался 42-летний старший лейтенант полиции Жарас Жангазиев. Его коллега Дастан Абдыканов 1994 года скончался в больнице.
Третий сотрудник полиции Ербулан Сейдазым 1994 года рождения попал в реанимацию. Нейрохирурги провели ему операцию.
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