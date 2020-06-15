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Наезд на блокпост в Алматы: пострадавшего полицейского готовят к выписке

Сообщается, что сегодня его выпишут.

Фото : zakon.kz15 июня 2020, 15:05

Полицейского Ербулана Сейдазыма, пострадавшего в результате наезда на блокпост в Алматинской области, готовят к выписке, передает zakon.kz.

Состояние пациента на 15 июня стабильное с улучшением.
В сознании, на осмотр реагирует, отвечает на вопросы. Ориентирован во времени и пространстве. Неврологическая симптоматика регрессировала. Сохраняется умеренный астеновегетативный синдром. Готовится к выписке, - говорится в сообщении Управления здравоохранения.

25 мая в Алматинской области пьяный водитель, который ранее работал полицейским, наехал на блокпост и влетел в патрульную машину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции. На месте скончался 42-летний старший лейтенант полиции Жарас Жангазиев. Его коллега Дастан Абдыканов 1994 года скончался в больнице.

Третий сотрудник полиции Ербулан Сейдазым 1994 года рождения попал в реанимацию. Нейрохирурги провели ему операцию.


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