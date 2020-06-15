35 000 тонн сахара-песка будут выпускать на Аксуском заводе Алматинской области

Дальнейшее расширение производства планируется за счет строительства дрожжевого завода и завода по производству комбикормов.

На Аксуском сахарном заводе Алматинской области начались ежегодные плановые ремонтные работы. В настоящий момент в ремонте задействованы 120 человек. С началом поставок традиционного сырья – сахарной свеклы число сотрудников достигнет 550 человек, передает zakon.kz.

Пока задействованный штат ремонтирует 2 котла на местной ТЭЦ, меняет изношенные в прошлом сезоне узлы и механизмы на новые. Завершить ремонт заводчане планируют к 1 октября. А с наличием на предприятии 20 тысяч тонн сырья завод запустит свои мощности. Сырье станут, как и ранее, поставлять свекловодческие хозяйства не только этого района, но и Коксуского, Алакольского, Сарканского районов.

На заводе планируют запустить линию по глубокому отжиму и пакетированию жома производительной мощностью до 10 тонн в час. За сезон предприятие может перерабатывать 300 000 тонн сахарной свеклы и выпускать до 35 000 тонн сахара-песка.

После почти 10-летнего простоя Аксуский сахарный завод вновь работает благодаря государственной поддержке и слаженной совместной работе акимата области, СПК "Жетісу" и инвесторов. Запуск завода положительно повлиял на экономическое положение района. Мы создали сервисно-заготовительные центры, просубсидировали сахарную свеклу, приобрели семена, регулярно проводим агротехнические мероприятия, - отметил аким Алматинской области Амандык Баталов.

В истории сахарной отрасли современного Казахстана Аксуский сахзавод чуть ли не единственное предприятие, восстановленное с нуля при поддержке государства. Работа завода ТОО "АксуКант" вдохнула новую жизнь в местность и близлежащие районы.

Дальнейшее расширение производства планируется за счет строительства дрожжевого завода и завода по производству комбикормов. У предприятия есть возможность произвести работы по автоматизации процессов и реализацию сырцовой схемы производства, что приведет к круглогодичной работе завода и положительно скажется на обеспечении работой населения региона.

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