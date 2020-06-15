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Нигматулин выступил на заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Очередное выездное заседание Совета должно было состояться в Душанбе, однако из-за пандемии коронавируса обсуждение вопросов повестки дня состоялось в режиме видеоконференции.

Фото : пресс-служба Мажилиса15 июня 2020, 15:25

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в режиме видеоконференции принял участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает zakon.kz.

Очередное выездное заседание Совета должно было состояться в Душанбе, однако из-за пандемии коронавируса обсуждение вопросов повестки дня состоялось в режиме видеоконференции.

В заседании приняли участие спикеры парламентов и палат из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также наблюдатели в ПА ОДКБ – парламентарии из Сербии и Афганистана.

В частности, рассмотрен проект Программы деятельности Парламентской Ассамблеи по сближению и гармонизации национального законодательства государств ОДКБ на 2021–2025 годы.

Выступая на заседании, Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что документ охватывает широкий спектр тем и направлений, нацеленных на расширение нормативно-правовой базы и совершенствование научно-методического обеспечения деятельности Ассамблеи.

Проект Программы будет рассмотрен в постоянных комиссиях ПА ОДКБ и национальных парламентах.

При разработке модельного законодательства необходимо руководствоваться принципами и целями Договора о коллективной безопасности и Устава ОДКБ, а также учитывать национальное законодательство государств-членов Организации, - считает Нурлан Нигматулин.

Кроме того, участники заседания были проинформированы об итогах осенней сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, обстановке в зоне ответственности Организации, мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности, а также ратификации международных договоров, заключенных в рамках ОДКБ.


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