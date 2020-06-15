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Министр обороны Казахстана перешел на режим самоизоляции

Он находится на рабочем месте, при этом исключены его непосредственные контакты с подчиненными.

Фото : inform.kz15 июня 2020, 16:32

В связи с предстоящим участием в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в городе Москве, руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев с 11 июня 2020 года перешел на режим самоизоляции, сообщает zakon.kz.

Праздничные мероприятия министр обороны Казахстана посетит по приглашению своего российского коллеги генерала армии Сергея Шойгу.

Меры по самоизоляции были приняты с учетом порядка посещения зарубежных стран, рекомендаций врачей, а также состояния санитарно-эпидемиологической обстановки, - сообщили в Министерстве обороны.

Министр обороны находится на рабочем месте. При этом исключены его непосредственные контакты с подчиненными. Руководство деятельностью Министерства обороны и Вооруженных Сил осуществляется по телефону и посредством видеоконференцсвязи.

В период самоизоляции с министром обороны проводятся необходимые диагностические мероприятия.

Решение о дате завершения режима самоизоляции будет принято после возвращения из Москвы с учетом текущей обстановки, - сообщили в ведомстве.


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