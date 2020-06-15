Бекшин рассказал об эпидемиологической ситуации в Алматы

Из общего числа бессимптомного проявления заболевания основная масса приходится на работающее население, сказал он.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал об эпидемиологической ситуации в мегаполисе, передает zakon.kz.

На 15 июня в Алматы зарегистрировано 3113 случаев заболевания коронавирусом. Заболевание фиксируют во всех районах города, в большинстве случаев заболевают люди, контактировавшие с заразившимся (1743 случая, что составляет 55,7 от всех случаев).

При профилактическом обследовании выявляется 32,9% заболевших, по самообращению 11,4%. Ежедневный прирост составляет от 0,7% за прошедшую неделю до 1,1%.

За прошедшие сутки зарегистрировали 31 случай с симптомами, это составляет 1% ежедневного прироста.

С 8 июня мы зарегистрировали от общего числа 568 случаев бессимптомной формы - это 69,8%, которые были выявлены нами при прохождении профилактического обследования. Это 27,1%. При прохождении профилактического обследования по контакту с больными - 39%, зарегистрированы по самообращению 33,8%, - сказал Бекшин.

Из общего числа бессимптомного проявления заболевания основная масса приходится на работающее население.

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