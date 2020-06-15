До конца июня будет проходить акция с розыгрышем призов от ИС "Параграф"

Успейте выполнить все условия акции и получите возможность выиграть главные призы!

Информационная система "Параграф" совместно с международной компанией "Zepter" проводит розыгрыш призов в виде уникальной, известной во всем мире, посуды "Zepter", сообщает zakon.kz.

Присоединиться к участникам розыгрыша призов можно с 8 по 30 июня 2020 года.

Для этого необходимо в указанный период оформить и оплатить подписку на ИС "Параграф", либо продлить и оплатить уже имеющуюся подписку на ИС "Параграф".

Также участниками акции могут стать лица, оплатившие услуги и продукты, предлагаемые нами как официальным партнером Фирмы "1С" в Казахстане.

Если Вы уже клиент ИС "Параграф", звоните вашему личному менеджеру. Контакты Вы найдете в личном кабинете.

Если Вы хотите впервые оформить подписку на ИС "Параграф", звоните по номеру: 8 (727) 2222-101 (вн.1035).

Если Вы планируете заключить договор по услугам и продуктам от 1С звоните: 8 (727) 2222-101 (вн.1032).

Если Вы не из Алматы, просьба позвонить в наше представительство в Вашем регионе. Контакты для связи здесь.

По итогам розыгрыша, победителям достанутся главные призы, а все участники мероприятия получат подарки от ИС "Параграф"!

Дополнительную информацию по проведению акции Вы также можете найти на следующей странице.

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