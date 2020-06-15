В Алматы достаточно коек для заболевших коронавирусом - Надыров

Но при массовом поступлении пациентов алматинские больницы могут столкнуться с тем, с чем сталкивались Италия и США.

В Алматы достаточно коек для заболевших коронавирусом, но надо понимать, что ресурсы системы здравоохранения не безграничны, сказал руководитель Управления здравоохранения мегаполиса Камалжан Надыров, передает zakon.kz.

Мы отмечаем рост количества поступающих. На сегодняшний день количество коек для госпитализации достаточно. Безусловно, мы готовимся к различным сценариям течения коронавирусной инфекции. Но надо понимать, что ресурсы системы здравоохранения не безграничны. При массовом заражении есть риск того, что наши ресурсы, а именно свободные койки будут испытывать острый дефицит и мы в этом направлении можем столкнуться с тем, с чем сталкивались ряд стран, в том числе ряд стран Европы, США. Мы видели, когда при массовом поступлении пациентов врачи были вынуждены сортировать пациентов по степени тяжести, оказывать помощь исключительно крайне тяжелым пациентам для того, чтобы сохранить им жизнь, - сказал он.

Надыров отметил, что ситуация с вирусом в Казахстане относительно благополучная, если сравнивать с Италией и США, где была массовая вспышка. Но казахстанцам следует соблюдать рекомендации врачей.

Если мы не будем четко следовать рекомендациям наших специалистов, вполне возможно, что настанет время, когда мы будем испытывать острый дефицит коечных мощностей и в целом ресурсы системы здравоохранения. Это наши сегодняшние реалии. Поэтому всем нам нужно серьезно задуматься над этим вопросом и лишний раз подумать, прежде чем идти на мероприятие о том, что эта болезнь может протекать бессимптомно и каждый из нас по сути может быть переносчиком данной инфекции, - добавил он.

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